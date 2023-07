Beyoncé e Jay-Z, il regalo alla figlia Blue Ivy è una Barbie con 160 diamanti da 80mila dollari

L'uscita del film Barbie di Greta Gerwig ha scatenato più che mai la barbie mania e ha contagiato anche le celebrità. C'è una coppia in particolare che però è andata oltre, regalando alla figlia una bambola che non si trova di sicuro nei negozi. Si tratta di Beyoncé e Jay-Z che hanno sorpreso la figlia Blue Ivy una Barbie da 80 mila dollari.

In questo momento Beyoncé si trova in tour, Reinassance World Tour, in giro per il mondo insieme alla figlia che si esibisce come ballerina in alcune canzoni durante lo spettacolo della mamma e, probabilmente i genitori avranno voluto fare un regalo alla figlia, visto l'impegno che Blue ha messo in questi mesi.

Si tratta di un'edizione speciale della bambola più famosa al mondo, la Barbie.

Con ben 160 diamanti incastonati in oro bianco, la power couple della musica, Beyoncé e Jay-Z, non è una nuova in fatto di eccessi quando si tratta di regali ai figli tuttavia con quest'ultimo dono sembrano aver superato ogni aspettativa. Il valore della bambola ricevuta da Blue Ivy supera quello delle decorazioni con rose da 75 mila dollari usate per la festa del suo decimo compleanno a New York.

Greta Gerwig deve essere proprio fiera del suo lavoro fatto con Barbie, è riuscita a conquistare anche il cuore della Queen B e quello della figlia, Blue Ivy.