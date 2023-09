Trapezista cade durante lo spettacolo al circo in Russia: il video choc dell'incidente, Maria Smetanova è grave

Incidente choc al circo davanti agli occhi degli spettatori: una trapezista è caduta da un'altezza di più di dieci metri durante la sua esibizione. La scena è stata ripresa da uno degli spettatori, che ha poi condiviso il video sui social. Le immagini sono diventate virali e la preoccupazione per le condizioni di salute dell'acrobata ha oltrepassato i confini nazionali.

Il video della caduta

Nel video girato dalla platea si vede chiaramente il momento in cui María Smetanova, una trapezista russa, cade durante lo spettacolo circense in Russia.

La 23enne perde la presa e precipita battendo violentemente al suolo, restando priva di sensi. Una scena terribile alla quale hanno assistito decine di persone sotto choc, alle quali il circo russo Crocus ha rimborsato il prezzo del biglietto dopo la ovvia sospensione dello spettacolo in seguito all'incidente.

+++ Attenzione, immagini sconsigliate a un pubblico impressionabile +++

Russian Circus performer nose-dives 30 feet during trapeze act, terrifying fall to ground caught on video



Maria Smetanova, 23, is in critical condtion. pic.twitter.com/Q4jnzNsRaP — Joseph Morris (@JosephMorrisYT) September 1, 2023

Come sta la trapezista

María Smetanova ha 23 anni ed è attualmente in gravi condizioni dopo essere caduta durante lo spettacolo circense. Nata nella città di Novosibirsk, in Russia, Smetanova ha iniziato la sua carriera come trapezista all'età di 10 anni. Si è unita al Crocus Circus nel 2020 ed è diventata rapidamente una delle principali attrazioni dello spettacolo. Secondo quanto riferito, l'acrobata ha riportato la frattura del cranio e del braccio, una commozione cerebrale e lesioni cerebrali.