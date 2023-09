Incidente tra auto e moto a Frattamaggiore, morto il 23enne Antonio Iovine

Tragico impatto auto-scooter a Frattamaggiore. L’asfalto di via Mazzini si è macchiato di sangue, nella tarda serata di ieri. Lo scontro tra un’Alfa Romeo Giulietta e un’Aprilia 900 è stato fatale per il 23enne Antonio Iovine.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’impatto è avvenuto in via Mazzini in prossimità di via Pirozzi. Il 23enne ha perso la vita sul colpo. L’altro giovane di 26 anni è stato trasportato all’ospedale del Mare ed è ricoverato in prognosi riservata. I rilievi sul posto sono stati effettuati dalla polizia del commissariato di Frattamaggiore e dagli agenti della Stradale. L'attività investigativa è in corso.

Sgomento e dolore sono i sentimenti che si respirano questa mattina a Frattamaggiore, a poche ore dalla tragedia: «Non ci posso credere.

Sembra un incubo. Stiamo pregando per i familiari. In questo momento è impossibile trovare le parole giuste».