Terribile impatto tra una Fiat punto ed un Ape car. I due veicoli prendono fuoco. Tre i feriti. Due finiscono in ospedale in gravi condizioni, con ustioni e fratture. L’incendio è accaduto ieri mattina poco dopo le 6.30 in via Nazionale, all’altezza dell’incrocio con via Santa Maria ad Angri.

Ad avere la peggio le due persone che erano a bordo dell’Ape car, padre e figlio, 54 e 24 anni, di Sant’Egidio del Monte Albino, conducente e passeggero, trasportati entrambi all’ospedale di Nocera Inferiore. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni del ragazzo, arrivato in ospedale con ustioni su gran parte del corpo, in particolare agli arti inferiori. Il ragazzo era cosciente quando è stato preso in carico dai medici di turno al pronto soccorso dell’Umberto I che ne hanno disposto l’immediato trasferimento al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Non è in pericolo di vita ma resta sotto osservazione.

I carabinieri della stazione di Angri, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente, anche sulla scorta delle testimonianze di chi ha assistito all’impatto. Per cause in corso di accertamento il mezzo a tre ruote è finito contro la Fiat Punto, la cui conducente, 47 anni, è rimasta lievemente ferita. Un impatto frontale violento, che ha fatto ribaltare l’Ape Car, provocando l’incendio. Per sedare le fiamme sono intervenuti anche alcuni operai di una fabbrica della zona i quali, utilizzando gli idranti disponibili all’interno della ditta, sono riusciti a domare il fuoco, evitando che il bilancio dell’incidente fosse ancora più grave.

Quasi illesa la 47enne che era alla guida dell’auto. Trasportata anche lei al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore, è stata dimessa qualche ora dopo con una prognosi di pochi giorni e, ovviamente, sotto choc.