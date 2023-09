Ladri allo stadio Marcello Torre di Pagani, rubati sette cavi in rame

Rubati sette cavi di rame, ognuno di questi lungo circa 110 metri, all'interno dello stadio Marcello Torre di Pagani. Il furto sarebbe stato commesso nella notte tre giovedì e venerdì, 7 e 8 settembre.

L'episodio è stato oggetto di una denuncia ai carabinieri della tenenza locale da parte dell'amministratore unico della società Paganese, Filippo Raiola. Resta tuttavia, per tutti gli addetti ai lavori, il rammarico per un'azione commessa a pochi giorni dall'inizio del campionato. Il danno all'impianto di illuminazione è serio, con i fili tagliati e i tombini aperti - questo quanto scoperto all'indomani del raid dagli addetti ai lavori - e i danni arrecati alla torre fari dell'impianto sportivo. È molto probabile che la quantità di rame rubato finirà sul mercato nero, dove il materiale rubato da sempre fa gola ai grossisti che, possono acquistarlo dai rottamai o direttamente dai ladri, per poi rimetterlo in circolazione e rivenderlo come nuovo, una volta passato in fonderia.

Solo qualche anno fa, sempre presso lo stadio "Marcello Torre, vennero trafugati dei tombini dal piazzale della struttura sportiva.

Ora un nuovo episodio, ugualmente serio, che sarà oggetto di un'indagine dei carabinieri. I militari, insieme al comando di polizia municipale, hanno effettuato diversi sopralluoghi presso l'impianto sportivo, una volta allertati per il furto commesso la notte precedente. Lo stesso furto era stato commesso già a Scafati e Angri, presso i rispettivi stadi in città, qualche mese fa.

Secondo una prima stima, il danno a Pagani ammonterebbe a circa 5mila euro. A questo andrà aggiunto il costo per la nuova installazione e l'impiego di manodopera.