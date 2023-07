Schlein a Napoli glissa su De Luca: «Pd dice no all'autonomia differenziata»

Parla dell'autonomia, del senso della due giorni di Napoli e della necessità di dire no al progetto Calderoli, Elly Schlein. Segue questa linea rispondendo a chi le chiede cosa pensi della spaccatura e dell'assenza del governatore del Pd, Vincenzo De Luca. «Siamo molto felici di questa due giorni importante del partito democratico - ha detto al suo arrivo a Napoli - siamo qui per dire insieme a tutte le persone che hanno partecipato, dai nostri amministratori ad esperti costituzionalisti, rappresentanti delle forze sociali, sindacali, delle imprese, siamo qui appunto per dire no al progetto di autonomia differenziata di Calderoli e del Governo di Giorgia Meloni«. La segretaria del Pd prima di arrivare alla sede di Foqus, ha visitato il murales dedicato a Maradona.

La Schlein aggiunge che «è un progetto che vuole dividere ulteriormente il Paese aumentandone le diseguaglianze e noi non lo possiamo accettare.

«Diciamo no a questa autonomia differenziata, siamo qui per dirlo con tutto il Pd con una voce sola da Nord a Sud. Il nostro partito si batterà per fermare l'autonomia differenziata di questo governo» ha continuato Elly Schlein.