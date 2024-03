Parla di «mercato politico» sull'autonomia differenziata, ma soprattutto attacca i metodi «arroganti del governo» che utilizza la «falsificazione della realtà come sistema». Eccoli i nuovi affondi che Vincenzo De Luca ha riservato ieri all'esecutivo.

Il dibattito sull'autonomia differenziata organizzato dalle Acli nazionali a Napoli è la nuova occasione per il presidente della Regione per andare all'attacco. Sanità e fondi coesione i temi centrali, non certo nuovi, che il governatore lancia verso Roma. «Oggi siamo di fronte a un'arroganza del potere che è insopportabile. La menzogna viene utilizzata come sistema. Il fascismo utilizzava questi strumenti: la falsificazione sistematica della realtà e la denigrazione personale». Poi un riferimento anche all'epoca dei governi Berlusconi: «A questi livelli di volontà di accaparramento delle risorse non eravamo mai arrivati. C'era anche un'altra sensibilità democratica», dice. Infine si lascia andare a una battuta che non a tutti è sembrata felice: «C'era anche un'altra sensibilità estetica del presidente del Consiglio. Aveva anche altri gusti, ma almeno arrivavano le risorse. Qualche balletto, vabbè, debolezze umane. E - dice ancora riferendosi a Berlusconi - lo dico a quelli della mia età: erano tutte finzioni, millantato credito, un elemento di folclore». Il tema del giorno, però, è l'autonomia differenziata. Secondo De Luca il ddl Calderoli «è sicuramente oggetto di un mercato politico. È nostro compito combattere perché sia bloccata». Il governatore analizza la vicenda dal punto di vista delle dinamiche politiche del centrodestra: «Fratelli d'Italia tradizionalmente aveva più radicamento nel Sud del Paese e dunque oggi perché accetta di fare questa compravendita con la Lega? Perché immagina di avere un radicamento nel Nord assorbendo la metà dei voti della Lega. È per questo che non dice niente». Ma non solo De Luca. Dalle Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) arriva l'appello al centrodestra: «Non commettete l'errore di aumentare le disuguaglianze e di dividere in due l'Italia. L'approvazione dell'autonomia differenziata modificherebbe l'assetto istituzionale e costituzionale di questo Paese, ma anche il nostro modello sociale», le parole di, vicepresidente nazionale Acli e portavoce Alleanza contro la povertà. Gli ha fatto eco, sindaco di Ercolano e vicepresidente dell'Anci: «Il governo Meloni sembra aver cancellato dall'agenda politica la parola Mezzogiorno. C'è una scelta politica: condannare il Mezzogiorno al reddito di cittadinanza e all'assistenzialismo. A questa scellerata decisione politica dobbiamo ribellarci senza quel pressapochismo meridionale che ci ha condannato nei secoli scorsi».Ma quello delle Acli non è stato l'unico appuntamento contro l'autonomia differenziata. Polo Sud e Coordinamento per la Democrazia Costituzionale presso l'Istituto degli Studi Filosofici, hanno sottoscritto un documento unitario che reca le firme di. Insomma, esponenti storici del centrodestra e del centrosinistra, per una volta uniti nel dire «no» all'autonomia. Nel documento, firmato al termine di un convegno moderato da, si legge che i sottoscrittori «invitano i rappresentanti di tutti i livelli elettivi territoriali che credono e si riconoscono nei principi dell'unità e della solidarietà nazionale a dare vita ad un coordinamento istituzionale per proporre ricorso alla Corte Costituzionale avverso alla Legge Calderoli nella sciagurata ipotesi che sia approvata in Parlamento».Tornando a De Luca, non è mancato nell'intervento del presidente della Regione, un riferimento alla vicenda dei fondi sviluppo e coesione: circa 6 miliardi destinati alla Campania per i quali si attende ancora la firma dell'accordo con il governo. La Regione ha vinto un ricorso al Tar Campania secondo il quale entro il 4 aprile il Ministero del Sud dovrà predisporre lo schema di accordo: il ministero ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Intanto anche il centrodestra è pronto a portare avanti, nella capitale del Sud, iniziative per difendere le ragioni dell'auotonomia. Dopo Pasqua ci sarà un nuovo appuntamento con “Differenziamoci”, il ciclo d'incontri sul ddl Calderoli per «spiegare i vantaggi per il Sud della Riforma» avviato dalla Lega la scorsa settimane. «Con l'Autonomia differenziata, il bravo amministratore che evita sperperi, può utilizzare le risorse e reinvestirle sul proprio territorio», aveva spiegato il coordinatore regionale del Carroccionel suo intervento in occasione del primo appuntamento.