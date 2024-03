Benevento, Mastella: «L'autonomia aggrava le diseguaglianze che già ci sono»

«L'autonomia aggrava diseguaglianze che già esistono. Non capisco l'ostinazione di una parte del centrodestra di raggiungere questo risultato prima delle elezioni Europee che mette a rischio la democrazia. Non vorrei che si arrivasse alle esasperazioni. Anche la Chiesa, d'altronde, dice no a questa forma di autonomia che non è più collaborativa ma competitiva, e questo non è accettabile».

Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella partecipando a un incontro sull'autonomia differenziata, promosso dalla Uil di Benevento e Avellino, insieme al parlamentare Michele Gubitosa (M5S) e alla europarlamentare Pina Picierno (Pd).