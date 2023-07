Nessun ritardo sul Pnrr. O almeno, «nessun ritardo imputabile a questo governo». Non ci sta, Raffaele Fitto, a far passare la narrazione di un’Italia in difficoltà a maneggiare i fondi e rispettare le scadenze dettate dal Piano di ripresa e resilienza. Al contrario: è proprio per non rischiare di perdere i preziosissimi fondi europei (67 i miliardi già incassati, 124 quelli ancora da ricevere) che il ministro degli Affari Ue annuncia che l’esecutivo ha rimesso mano – con la benedizione della Commissione europea – a dieci dei 27 obiettivi da raggiungere per chiedere il pagamento della quarta rata di finanziamenti (da 16 miliardi). Una tranche che verrà chiesta «per intero, non immaginando un definanziamento», avverte Fitto. Mettendo in chiaro che il governo non ha alcuna intenzione, insomma, di rivedere al ribasso la portata del Recovery.

APPROFONDIMENTI

Bonus caldaie, asili, ricariche auto elettriche:

le dieci variazioni per salvare la prossima rata