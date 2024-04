Centinaia di soci in presenza, altrettanti quelli che hanno delegato il proprio voto. Un’affollata assemblea della Bcc Magna Grecia si è svolta ieri mattina presso il quartiere fieristico di Vallo della Lucania. È stata la prima assemblea della Bcc nata dalla fusione tra la Banca 2021 e la Bcc Buccino Comuni Cilentani. Diversi i punti all’ordine del giorno, il più atteso sicuramente quello relativo alla elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del presidente e del Collegio dei probiviri. Nel nuovo Cda sono entrati dodici consiglieri rappresentativi delle diverse aree territoriali della Bcc Magna Grecia, che si estende in tre regioni, Campania, Basilicata e Calabria, e cinque province Salerno, Avellino, Potenza, Matera, Cosenza e 178 comuni per un totale di 12500 soci.

All’unanimità sono stati eletti Lucio Alfieri, Pasquale Gentile, Francesco Paolo Ianni, Rosa Lefante, Pasquale Lucibello, Marcello Iliseo Mango, Anna Nigro, Vincenzo Passaro, Domenico Priore, Celestino Sansone, Vito Saggese, Giuseppe Tuozzo. Nel collegio dei probiviri Antonio Botti, presidente, Donato Nicoletti e Vincenzo Volpe probiviri effettivi, Maria Malzone e Tommaso D’Agosto probiviri supplenti. Ora il Cda nominerà il presidente, l’incarico andrà a Lucio Alfieri, già presidente della Bcc Buccino Comuni Cilentani, mentre vice presidente sarà Pasquale Lucibello, presidente della Banca 2021.

In sala oltre ai tantissimi soci anche tanti amministratori del territorio, tra cui Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, i sindaci di Vallo, Antonio Sansone, e di Agropoli, Roberto Mutalipassi. Non è mancata la presenza degli amministratori del Vallo di Diano con il sindaco di Polla Massimo Loviso, di Buonabitacolo Giancarlo Guercio, e del Golfo di Policastro, con il primo cittadino di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo e Vibonati Manuel Borrelli. «Siamo la banca di tutti - ha rimarcato nel suo intervento Lucio Alfieri - il nostro lavoro continuerà con intensità e con la ferma volontà di portare avanti un progetto importante per tutto il territorio». La fusione tra le due banche si è concretizzata a novembre, dando subito importanti risultati, «con orgoglio di soci, clienti e dipendenti», ha aggiunto Lucibello.

Apprezzato dall’assemblea l’intervento del dg Salvatore Angione e di Giuseppe Maino, presidente Gruppo Bcc Iccrea: «Abbiamo consegnato al territorio una realtà bancaria solida e in grado di venire incontro alle esigenze delle comunità di riferimento». Tutti approvati all’unanimità per alzata di mano gli altri punti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della neo Bcc Magna Grecia e la destinazione del risultato dell’esercizio 2023.