Saranno 3.700 i turisti provenienti da ogni angolo del mondo che tra domani e venerdì arriveranno a Salerno. Numeri a cui si dovranno aggiungere quelli dei rispettivi equipaggi. A comunicare i dati sono Salerno Cruises e Salerno Stazione Marittima che, attraverso i loro canali social, hanno annunciato anche una repentina variazione di calendario per uno degli approdi. Tre navi in due giorni vengono salutate dagli addetti ai lavori come un risultato eccezionale, a partire dall'assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara: «Stando ai dati nazionali, chi deciderà di restare a Salerno spenderà in media dagli ottanta ai novanta euro. Credo sia un aspetto molto importante per la nostra città, perché a prescindere dall'economia bisogna tenere conto di un aspetto: la nostra presenza ormai consolidata nelle principali fiere di settore internazionali e il nostro essere diventati punto di riferimento per il turismo crocieristico significa che il brand Salerno continua a consolidarsi e il turismo, come ben sa chi si occupa di questo, è fatto di marketing e comunicazione. Inoltre c'è da considerare un effetto traino anche sulle vie del mare dirette in costiera amalfitana. Il mese di aprile e l'inizio del mese di maggio stanno facendo registrare numeri ben più importanti di quelli di appena dodici mesi fa. Anziché concentrarsi su polemiche sterili o critiche inutili, penso sia fondamentale pensare a lavorare insieme per incentivare questi flussi che portano solo del bene al nostro prodotto interno lordo e per farlo bisogna essere compatti e immaginare anche nuove strategie in vista della prossima apertura dello scalo aeroportuale». Sulla stessa linea l'assessore al Commercio Dario Loffredo. «Sono convinto che una città viva, movimentata, sia foriera di cose positive. Il mio invito agli esercenti è sempre lo stesso: non facciamoci trovare impreparati. Abbelliamo le vetrine, coloriamole, troviamo degli spunti interessanti, inventiamoci anche nuove linee di acquisto che siano in linea con i gadget che i turisti amano. Abbiamo di fronte a noi opportunità preziose che non vanno sprecate. Un sacrificio in più oggi significa maggiore economia domani, come ci insegna chi lavora da tempo nel mondo dell'imprenditoria».

IL PROGRAMMA

Invece di sabato, arriverà domani a Salerno (la partenza è prevista nel tardo pomeriggio) alla Stazione Marittima la nave da crociera Bolette, della Fred Olsen Cruise Line, con i suoi quasi 1.300 passeggeri. Il giorno seguente, venerdì 17 maggio, gli scali saranno ben due. Per la prima volta attraccherà al Molo Manfredi la Silver Whisper: la “Sussurro d’Argento” è partita da Venezia, e arriva da Giardini Naxos- Taormina. Farà scalo alla Stazione Marittima Zaha Hadid dalle ore 7 alle 18. Gestita dalla compagnia Silversea Cruises e frutto del design e della tecnologia italiana (è stata costruita nei cantieri Mariotti a Genova), è una nave che opera nel segmento extralusso, all’interno ospita tutte prestigiose suite e su di essa viaggiano soprattutto crocieristi statunitensi. Sono quasi 400 quelli che venerdì faranno così conoscenza per la prima volta con Salerno, la costiera amalfitana e tutte le altre bellezze che offre il territorio. Un’ora prima (alle 6) attraccherà invece al molo “3 Gennaio” la Marella Discovery 2 della Marella Cruises. Ha a bordo quasi duemila turisti, partiti a inizio settimana da Palma di Maiorca: anche loro si dedicheranno a un’intera giornata salernitana, prima della partenza prevista alle ore 17.

Maggio si chiude il 26 con l'arrivo della Artemis della Grand Circle Cruise Line, il 30 con la Mein Schiff 2 della Tui Cruises e il 31 con la Marella Discovery 2 della Marella Discovery.