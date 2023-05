Salerno, Incontrada e Zeno nel cartellone del Delle Arti

Presentata presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Delle Arti. Alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo, il direttore artistico Claudio Tortora ha illustrato il cartellone della stagione primaria, che partirà alla fine di ottobre del 2023.

Dieci gli spettacoli, con protagonisti volti noti al pubblico e qualche novità. Si andrà da Vanessa Incontrada che per la prima volta sarà in scena in un teatro salernitano con lo spettacolo Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?, a Francesco Cicchella, uno dei volti più noti ed amati della tv, che proporrà il suo nuovo show fatto di musica e tante risate, passando per Giuseppe Zeno, Massimiliano Gallo, Enzo De Caro, Francesco Procopio e Stefano Fresi. Quest'ultimo sarà sul palco del Delle Arti con Cetra una volta, omaggio al celebre quartetto Cetra. E poi ancora protagonisti Massimo Masiello che con il suo Palcoscenico regalerà una serata dedicata alla grande musica di tradizione, Angelo Belgiovine, Salvatore Gisonna, Yuliya Mayarchuk e Peppe Laurato protagonisti di Genitorial e la Compagnia dell'Arte che proporrà Ghost.