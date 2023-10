Salerno, bambino di 8 anni cade in mare tra la banchina e la nave da crociera ormeggiata: salvato dai volontari

È caduto in mare, nello spazio ristretto tra la banchina e la grande nave da crociera ormeggiata, senza avere un appiglio: protagonsita della disavventura un bambino straniero di 8 anni, che è stato salvato dai volontari del corpo di soccorso sanitario Humanitas. È successo al porto di Salerno. Un video, che riprende il salvataggio, è diventato virale sui social.

Il piccolo era appena sbarcato dalla nave di crociera insieme ai genitori e la sorella quando, mentre correva sul pontile, è finito in acqua, nello spazio di poche decine di centimetri che separa la banchina dalla nave. Il padre si è subito gettato in acqua per soccorrerlo, ma era impossibile risalire: il salvataggio è stato compiuto con la collaborazione di alcuni volontari che presidiano il porto, che hanno calato una corda con un salvagente al quale il bambino, che annaspava, è riuscito finalmente aggrapparsi. Dopo il piccolo è stato issato sulla banchina anche il padre, mentre la madre era in stato di choc sul molo.