Cilento, arriva la “Guida Turistica” dedicata alle spiagge più belle a sud della provincia

Una guida cartacea dedicata alle spiagge del Cilento. A distanza di 14 anni dal primo volume, Roberto Pellecchia ripropone una nuova guida esclusivamente dedicata alle spiagge del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, disponibile a partire dal 18 maggio nelle maggiori edicole di Campania, Molise basso Lazio, Basilicata e della città di Taranto.

Si tratta di una ricca iconografia fotografica, ben 180 immagini, molte delle quali aeree realizzate con l’utilizzo di droni, e 20 dettagliate mappe topografiche per orientare con precisione i lettori lungo questo affascinante viaggio dedicato alla costa cilentana.

“Guida delle spiagge del Cilento” è un libro per gli amanti del mare, ma anche uno strumento per conoscere al meglio il territorio costiero del Cilento. Il volume passa in rassegna tutto il territorio dei 16 comuni costieri del Cilento, da Capaccio fino a Sapri, iniziando dalla grande spiaggia di Paestum fino all’ultima del territorio regionale, la piccola e affascinante spiaggia di Mezzanotte.

«La limpidezza del mare cilentano attira ogni anno in questo territorio decine di migliaia di turisti che godono della grande offerta balneare di una costa che vanta la presenza di oltre 160 spiagge, tutte citate nel libro, dalle più note alle meno conosciute. Agropoli, Santa Maria di Castellabate, Acciaroli, Palinuro, Marina di Camerota, Scario sono sicuramente tra le più gettonate mete estive del Cilento, ma se si vuole sfuggire ai litorali più affollati vi sono numerose possibilità balneari più appartate e nascoste, ideali per una vacanza improntata al relax, al meraviglioso mare cilentano e ai gustosi sapori della Dieta Mediterranea, nata proprio tra questi borghi rivieraschi. A ciascuno il suo mare e la sua spiaggia, ogni lettore potrà trovare la propria meta», commenta l’autore, medico di professione, ma da sempre appassionato di foto e viaggi.