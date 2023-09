Semina il panico a Padula, estorce soldi ai negozianti e minaccia i passanti: arrestato

È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini, un 36enne del posto, che ha creato panico in paese.

L’uomo è stato fermato in una piazza dai militari della stazione di Padula pronti a intervenire. Il 36enne avrebbe tentato, in più occasioni, di estorcere denaro, utilizzando anche violenza e utilizzando atti persecutori nei confronti delle vittime.

Nello specifico l’uomo, in un bar del paese, utilizzando violenza si impossessava di cibo, denaro e sigarette, con lo scopo di rivendere la merce pur di ricavarne provento.

Qualche mese fa è stato oggetto di svariati reati di danneggiamento ai danni della Fontana pubblica nel cuore del paese. In un’occasione, dando in escandescenza, aveva aggredito anche i militari dell’Arma intervenuti per tentare di ristabilire l’ordine. Dopo l’arresto il 36enne è stato condotto in carcere.