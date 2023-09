Salerno, tre auto incendiate in via Ligea: problemi all'impianto elettrico

Gli approfondimenti investigativi daranno conferma a quanto ieri ipotizzato, durante l'intervento, ovvero che le tre auto incendiate in via Ligea sono state distrutte per un fenomeno di autocombustione, per il troppo caldo. Sul posto, assieme ai vigili del fuoco, anche la polizia che ha ascoltato i proprietari delle vetture distrutte. Probabilmente una delle tre ha avuto un problema a causa del motore caldo o di un guasto all'impianto elettrico.

Le altre due erano parcheggiate vicine e sono state coinvolte dalle fiammme.