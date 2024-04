Incidente tra auto e tir a Taranto, il camionista ferito è salernitano

Un camionista valdianese, un 24enne di Buonabitacolo, è rimasto ferito nel tragico incidente mortale sulla Statale 100 nei pressi di Taranto. Nel terribile impatto tra il suo autoarticolato e un'auto sono morti mamma e figlio di 12 anni, Inna Aprilova (41 anni, originaria della Bulgaria), e Alexander Pastore, residenti a Marina di Chiatona.

Feriti il padre - 37enne operaio della Leonardo di Grottaglie - e l'autista del camion ricoverato a Castellaneta. Non è in pericolo di vita. L'incidente lungo il tratto ionico della Statale 100. È accaduto ieri intorno alle 16.15 a San Basilio, nei pressi dell’area di sosta della Sala Azzurra. Per cause in corso di accertamento un tir e un’auto si sono scontrati. Sul posto i carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal maggiore Quintino Russo, vigili del fuoco e personale del 118.