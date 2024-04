Nocera Inferiore, l'auto prende fuoco mentre sta guidando: donna si salva in tempo

L'auto nella quale viaggiava prende improvvisamente fuoco, riesce ad uscire dall'abitacolo in tempo. Il veicolo finisce poi la sua corsa contro un albero.

Attimi di paura nel pomeriggio, a Nocera Inferiore, quando un rogo si è sviluppato in viale San Francesco, la strada che conduce allo stadio comunale. Per cause da accertare e sulle quali sono in corso approfondimenti, l’auto sulla quale viaggiava una donna ha improvvisamente preso fuoco.

La conducente è riuscita ad uscire dal veicolo ma l’automobile ha terminato la sua corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera, che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona. Alla base dell'incendio potrebbe esserci stato un guasto improvviso o corto circuito.