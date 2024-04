Scacco matto ai morosi. Il Comune passa all’attacco. C’è la stretta contro i mal pagatori del periodo pandemico. Quando i lockdown e le zone colorate limitavano la circolazione e gli spostamenti avvenivano esponendo un’autodichiarazione. Tempi duri.

Eppure in tanti in quegli anni difficili hanno maturato multe per le infrazioni più disparate: dal divieto di sosta, al parcheggio sulle strisce per i disabili e nei pressi degli stalli delle fermate dei bus. Contravvenzioni elevate, notificate e mai pagate. Il 45% delle multe insolute fa riferimento al periodo gennaio - marzo 2020 e successivamente alla chiusura del terribile lockdown a fine maggio 2020. La gran parte dei verbali non pagati, circa il 60%, fa riferimento all’anno 2021, il secondo anno duro della pandemia da Covid-19.

Adesso l’amministrazione comunale di Salerno, a distanza di circa tre anni, va a caccia dei morosi che le multe le avevano quasi dimenticate, anzi del tutto dimenticate. Scoperti 13.867 salernitani che non hai mai pagato nemmeno un verbale dal 2020. Hanno a carico in media dai cinque ai 10 verbali. Salernitani col vizio della multa stradale che hanno un’abitudine a dir poco consolidata: non pagare mai la contravvenzioni, mettendo in difficoltà le casse del Comune che invece si attende l’incasso dei soldi come da bilancio previsionale.

È quanto scoperto dall’ufficio contravvenzioni del comando di Polizia locale che ha provveduto a rendere conto della situazione all’amministrazione comunale. Dopo una riunione tenutasi nel mese di marzo, il Comune ha deciso di passare all’azione chiedendo al comando della polizia municipale di avviare il procedimento di notifica a domicilio degli avvisi bonari a carico dei morosi.

Ecco come si opererà. L’avviso prevede l’ammontare raddoppiato della multa ricevuta nel 2020 in aggiunta alle spese di notifica. Nel caso in cui i super morosi non risponderanno all’invito di pagamento bonario, scatterà il passo successivo, ovvero l’emissione delle cartelle esattoriali da parte dell’agenzia Municipia deputata alla riscossione coatta per conto dell’amministrazione.

I multati mai pagatori hanno un debito di un milione e 881mila euro con l’amministrazione relativamente ai verbali risalenti al periodo pandemico. I 13.867 morosi sono stati scoperti nel corso di un’intensa azione di verifica durata alcune settimane. La stretta del Comune è legata al “crollo” dei pagamenti delle multe che si registra da anni. Un trend che mette in affanno le casse dell’amministrazione, costretta a dare la caccia ai morosi. L’allarme era stato lanciato nei mesi scorsi dal Mattino, quando sono stati portati alla luce gli andamenti dei pagamenti delle multe stradali nell’ultimo anno.

A fronte di 85.030 multe stradali elevate dalla polizia municipale nel 2023, il Comune ha incassato appena 2.086.200,62 euro. Troppo poco se si pensa che la stima delle entrate previste dall’amministrazione si attestava sui 4,2 milioni di euro. In pratica si registra un buco di circa 2 milioni di euro. Un salernitano su due non ha pagato le sanzioni comminate dalla polizia locale. L’ammanco riguarda soprattutto i pagamenti delle contravvenzioni per guida spericolata.

La Polizia Municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, ha provveduto a passare in rassegna le contravvenzioni insolute e il numero dei morosi potrebbe anche salire. Multe per divieto di sosta, parcheggio in doppia fila, ma anche contravvenzioni per parcheggio su stalli per disabili. Chi ha mancato l'appuntamento col pagamento delle multe per le infrazioni commesse alla guida sulle strade del capoluogo dovrà vedersela con una ondata di solleciti di pagamento.

Si punta a dare ossigeno alle entrate comunali, già fortemente penalizzate dai mancati pagamenti delle multe e delle entrate dalle multe tra il 2020 e il 2021. Più indisciplinati e più disattenti, col risultato che ogni mese si è registrata a Salerno una media di settemila verbali al mese per mancato rispetto del codice della strada. Questa la fotografia dei salernitani secondo un dossier dell’ufficio contravvenzioni della Polizia locale.