Martina Vismara, star di OnlyFans: «Mi vendo per 4 spicci? Guardate i bonifici». E pubblica gli estratti conto

«Ecco vedete? Posso continuare all'infinito...», dice Martina Vismara, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila euro l'uno, ricevuti per gli scatti a luci rossi postati sulla piattaforma OnlyFans, il suo "regno" da quattro anni, dove vanta più followers di chiunque altro/a influencer. Lo fa in un video postato su TikTok, mentre controbatte alle critiche di chi accusa lei (e colleghe) di vendere il proprio corpo "per quattro spicci".

«Al giorno d'oggi vince il più furbo - esordisce - riuscire a guadagnare queste cifre facendo un lavoro "normale", anche dopo tanti anni di studio è veramente difficile e quasi impensabile. A meno che non diventi un ingegnere megaspaziale, che costruisce navicelle in grando di raggiungere Marte, oppure un chirurgo della Mado***. Altrimenti sti soldi se non hai un minimo di talento non li farai mai».

Martina Vismara, la star italiana di OnlyFans

Chiara, diretta, quasi brutale, nel rivendicare la sua scelta di vendere foto hot agli internauti per guadagnare e vivere bene. A scanso di giudizi, un modo senz'altro efficace per sfruttare una vasta fanbase, radunata a colpi di scatty sexy. La 22enne di Legnano (Milano) oggi vanta quasi 7 milioni di follwers su Instagram e un altro mezzo milione su Tik Tok. Per lei la popolarità è stata praticamente una vocazione.

Appassionata di moda fin da bambina, a soli 17 anni aveva già fondato il suo brand personale, il “Martina Fashion Club”, per poi diventare l'ambasciatrice della bevanda "Bang Energy".

Poi il canale YouTube e infine il successo sulle altre piattaforme. Ironia della sorte, della sua vita privata si sa quasi niente. Mostra (quasi) solo il suo corpo. E quello basta e avanza.

Una scelta di vita

Rimpianti? Non sembra averne affatto. E come la più agguerrita delle sindacaliste, difende sé stessa come tutto il resto della categoria: «Io sinceramente non ho voglia di studiare vent'anni, alzarmi alle 5 di mattina e andare a fare un lavoro che magari non mi piace nemmeno - continua - Se voi vi accontentate di 1800 euro di stipendio, dopo vent'anni di sacrifici, fate pure questa vita, ma non venite a rompere i maroni a noi. Io preferisco alzarmi alle 11.00 di mattina beata, dire 'oh che bella giornata' e fare quello che mi pare».

E infine, la stoccata finale ai denigratori: «Io non faccio del male a nessuno e pago veramente tante tasse. Mi piace la mia vita e finché non si reca danno a nessuno, tutto è lecito. A chi mi accusa di non avere dignità, rispondo che non è con quella che si pagano le varie spese».