Lascia OnlyFans (e uno stipendio da favola) per un lavoro con turni da 10 ore: «Sono felicissima». La storia di Dasha Daley

Dasha Daley era una creatrice di contenuti per adulti attravreso il suo popolare account di OnlyFans. La sua carriera sulla piattaforma è durata due anni, ma l'ha portata a guadagnare molti soldi. Eppure la 25enne, ha deciso di dire basta con la telecamera e si è trovata un impiego vero e proprio, con turni lunghi fino a 10 ore. «È il primo giorno di un vero lavoro», ha detto in un video ai suoi fan. «E dopo un turno di 10 ore - onestamente sono davvero stanca, ma mi sento così soddisfatta ora che ho di nuovo un impiego come tutti».

La storia

La giovane donna non ha però rinunciato del tutto a OnlyFans e ha detto che realizzerà contenuti quando avrà bisogno di fondi extra.

Dasha ha detto che non ha alcun rimpianto. Ed ha pubblicato un filmato in cui ha voluto spiegare il suo stato d'animo. La ragazza di Perth, capitale dell'Australia Occidentale, ha rivelato che essere una creatrice di contenuti per adulti potrebbe diventare estremamente noiso e solitario, quindi era felice del cambio di vita.

Dasha Daley: Ex OnlyFans star reveals why she quit making content for a 9-5 job: ‘I’m so fulfilled’ #Australia #content #dailymail https://t.co/9G0SnlyR0v — The New York Today New (@nytodaynew) May 19, 2023

La storia di Dasha ha fatto subito il giro del web. E molti suoi ammiratori si sono congratulati per la sua scelta. «Ben fatto», ha detto un utente. «Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Anche se estenuante, sono sicuro che la sensazione di avere un vero lavoro e di contribuire positivamente alla società è fantastica!», ha aggiunto un ragazzo. «Buon per te! Fai ciò che ti rende felice», è stato il commento di un fan.