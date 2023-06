Maria Sofia Federico e Rocco Siffredi, inizia l'avventura nell'Academy. E il primo video indigna: «È solo una bambina»

Maria Sofia Federico, ultimamente, è sotto i riflettori dei media perché, prima, dalla trasmissione Il Collegio è passata a OnlyFans e, poi, ora, ha deciso di partecipare all'Academy del porno di Rocco Siffredi. La 18enne, in tutte le dichiarazioni rilasciate, ha detto che questo progetto le sembrava interessante, in quanto, desidera affinare le sue competenze per quanto riguarda il sex work e, poi, perché crede fermamente di potere arricchire il proprio bagaglio culturale. Sui social, le prime immagini di Maria Sofia all'interno della scuola stanno scatenando i commenti degli utenti.

tutti a parlare di maria sofia ma vogliamo parlare di questo viscido di merda vecchio bavoso di rocco siffredi? pic.twitter.com/eg9x08icJI — ✵ (@creeptica) June 22, 2023

L'avventura di Maria Sofia Federico all'interno dell'Academy di Rocco Siffredi è finalmente cominciata e sui social iniziano a circolare i primi video delle attività svolte dagli aspiranti attori per farli conoscere meglio.

Tra i giochi proposti c'era anche quello della sedia ovvero: quando finisce la musica bisogna cercare di sedersi prima che qualcuno si prenda il posto. Nella scuola della porno star questo gioco viene reso un po' più hot: alcuni attori o coach sono già seduti e, quindi, le ragazze devono accomodarsi sopra di loro. Così, è successo che Maria Sofia, quando si è fermata la musica, si è lanciata sopra le ginocchia di Rocco Siffredi in una posizione abbastanza eloquente, mentre il divo se la rideva. Questo video ha scatenato i commenti degli utenti social: «Che vergogna, è solo una bambina», «Da ricordare che lei ha 18 anni e lui 60... senza parole» oppure ancora «Tutti a parlare di Maria Sofia ma vogliamo parlare di lui?».

C'è, poi, un altro video che circola sui social e che riprende il momento della presentazione delle aspiranti attrici. Quando arriva il turno di Maria Sofia, che comincia a parlare di porno legato al tema dell'attivismo, Rocco Siffredi le mette una mano davanti come per zittirla e un'altra aspirante attrice le dice: «Dì la verità... avresti preferito essere zittita in un altro modo».