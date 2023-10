Mia Khalifa appoggia Hamas contro Israele, Playboy la licenzia: «Commenti disgustosi»

Tutto il mondo ha gli occhi puntati su ciò che sta succedendo in Israele, dove una guerra violentissima si è scatenata da sabato scorso. Nelle ultime ore, moltissimi personaggi dello spettacolo si sono pronunciati in merito al conflitto armato che è cominciato con gli attacchi di Hamas. Anche l'ex pornostar libanese Mia Khalifa ha espresso la sua opinione in merito a ciò che sta succedendo nella Striscia di Gaza e, proprio per le sue parole, Playboy l'ha licenziata.

Mia Khalifa su OnlyFans, l'ex pornostar torna al successo: «Meglio che arruolarsi nell'esercito»

L'ex pornostar Mia Khalifa raccoglie i bisogni del cane con la mascherina, poi se la rimette: «Almeno non sono no mask»

Mia Khalifa fuori da Playboy

Tutto ciò che dice Mia Khalifa fa notizia ma, questa volta, l'ex pornostar ha fatto arrabbiare i suoi datori di lavoro. La 30enne libanese naturalizzata statunitense avrebbe, infatti, sostenuto gli attacchi dei palestinesi contro Israele e, proprio per questo, Playboy ha deciso di interrompere i rapporti annunciando la propria decisione con una mail inviata agli utenti e, poi, anche con un tweet.

Il cinguettio severo recita: «Caro membro della community, ti scriviamo per comunicarti che Playboy ha deciso di porre termine alla collaborazione con Mia Khalifa, eliminando anche il suo canale all'interno della piattaforma. Nei giorni scorsi, Mia ha scritto commenti disgustosi e riprovevoli celebrando gli attacchi di Hamas contro Israele e l’assassinio di uomini, donne e bambini innocenti. Noi incoraggiamo la libertà di espressione e il dibattito politico costruttivo, ma abbiamo una politica di tolleranza zero per l’incitamento all’odio. Ci aspettiamo che Mia capisca che le sue parole e le sue azioni hanno delle conseguenze».

I post di Mia Khalifa

Mia Khalifa, dopo aver pubblicato vari tweet inerenti alla guerra in Israele, aveva voluto chiarire la sua posizione: «Questa affermazione non sta incitando in alcun modo la diffusione della violenza, ho specificamente detto combattenti per la libertà perché questo è ciò che i cittadini palestinesi fanno… lottare per la libertà ogni giorno».