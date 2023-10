Rave in Israele, la mamma della ragazza tedesca: «Mia figlia è viva e ricoverata in un ospedale di Gaza»

La madre della giovane tedesca Shani Louk ha annunciato attraverso un video che sua figlia, 22 anni, è viva in un ospedale di Gaza, anche se con gravi ferite alla testa. Ricarda Louk ha detto di avere "più informazioni sul fatto che Shani è viva" e di aver ricevuto la buona notizia attraverso fonti palestinesi, secondo quanto riportato da Ok Diario.

La richiesta di aiuto

Louk ha chiesto disperatamente aiuto al governo federale tedesco. "Esigiamo, che il governo tedesco agisca rapidamente. Ogni minuto conta", ha detto nella stessa registrazione, pubblicata dalla rete televisiva tedesca NTV.

La famiglia non ha mai perso la speranza nonostante abbia visto, in un video diventato virale sui social, il corpo inerte di Shani disteso in un furgone e circondato da terroristi. Sua madre, che ha identificato il corpo della figlia, ha pubblicato un messaggio chiedendo aiuto perché sua figlia era stata rapita. «Questa mattina mia figlia, Shani Nicole Louk, cittadina tedesca, è stata rapita con un gruppo di turisti nel sud di Israele da palestinesi di Hamas. "Ci hanno inviato un video in cui nostra figlia poteva essere chiaramente vista priva di sensi in un veicolo con i palestinesi e loro mentre attraversavano la Striscia di Gaza.

Il rapimento

Il ministero degli Esteri tedesco ha affermato che "l'ambasciata tedesca a Tel Aviv è in stretto contatto con le autorità israeliane per chiarire" la situazione dei cittadini tedeschi. Uno dei più virali diffusi dai terroristi è stato il corpo della giovane donna tedesca all'interno di un furgone che veniva fatto sfilare attraverso la Striscia di Gaza come trofeo.

Le immagini fanno pensare che la giovane sia stata assassinata. Non solo per la sua immobilità, ma per la posizione in cui si trovava. Dal video è chiaro che ha gli arti fratturati. L'aspetto caratteristico di Shani Louk, che sfoggia i suoi capelli pieni di dreadlocks e ha diversi tatuaggi, ha reso possibile il suo riconoscimento da parte della famiglia.