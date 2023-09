Rebecca Staffelli in lacrime dopo la prima puntata del Grande Fratello: ecco perché

Rebecca Staffelli al Grande Fratello ha superato la prova, ma per i fan del programma non è paragonabile a Giulia Salemi. Purtroppo, infatti, c'è chi è ancora affezionato alla figura dell'influencer, ex gieffina tra l'altro che con la sua storia privata e quella d'amore con Pierpaolo Pretelli conquistò il pubblico.

Però, non tutti la pensano così e tanti altri, infatti, pensano che Rebecca Staffelli sia un volto più idoneo e più azzeccato per il ruolo richiesto e per questa nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Lei intanto in lacrime sui social, si è espressa in merito così.

Quelle di Rebecca Staffelli sono lacrime di gioia.

Dopo aver pubblicato una Instagram stories di sé in lacrime in cui, pare sia per la contentezza che stia piangendo, scrive: «Leggo i vostri messaggi».

«Sono iperfelice, le emozioni mi hanno letteralmente travolta, ma è solo l'inizio di questo lungo viaggio che faremo insieme. Fatemi sapere la vostra, commentate, ditemi tutto, spero che la prima pUntata sia piaciuta a voi tanto quanto a me, i concorrenti entrati ieri sono fortissimi, avete già una preferenza?», si è rivolta così ai fan Rebecca Staffelli che intanto si è collegata nelle ultime ore dinanzi al Gf per restare aggiornata su ciò che accade tra i nuovi concorrenti.

Rebecca Staffelli, romana, classe '98, è la figlia del noto inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, noto al grande pubblico come l'uomo che consegna i Tapiri ai vip. La mamma è Matilde Zarcone, ex valletta di Buona domenica, oggi lontana dal mondo dello spettacolo.