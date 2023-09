Grande Fratello, le pagelle della prima serata: Signorini anche meno (4), Buonamici ridatele il Tg5 (5), Giselda urlatrice (6), Massimiliano Varrese? Scongelatelo (5)

Esordio tiepido per il nuovo Grande Fratello. Levati i lustrini e il trash Alfonso Signorini apre la trasmissione “rinnegando” tutto quello che ha fatto finora. «Sono felice che il Grande Fratello si sia finalmente aperto alla gente di tutti i giorni. Era un mio sogno». Quindi gli ultimi anni li ha condotti dormendo, verrebbe da chiedere. Si comincia così e si capisce che le regole imposte da Pier Silvio Berlusconi sono davvero rigide e da seguire, per tutti. Così i concorrenti (non tutti) entrano nella porta rossa come se stessero entrando in una chiesa. Niente eccessi di look o di toni, a parte i decibel della voce di Giselda Torresan, che andrebbero rivisti. Tra vip, che non tutti riconoscono e nip che hanno più follower dei vip, vediamo le pagelle della prima serata del Grande Fratello.

Alfonso Signorini, anche meno (4)

Ha parlato per mesi del suo sogno di portare gente comune al Grande fratello finalmente si stava realizzando, arrivano i nip e sono più famosi dei vip. Ha detto a Verissimo che i gieffini della scorsa edizione erano troppo trash e ha chiesto scusa per questo. Ma quello che viene da chiedersi ora è: ma perché il cast delle precedenti edizioni chi lo faceva Maga Magò? Su Signorini fai il serio, ok che devi seguire le regole dell'azienda, ma così sembri davvero poco credibile: anche meno (4)

Cesara Buonamici, ancora al Tg5? (5)

Con popcorn e copertina sarebbe la compagna perfetta con cui guardare il reality dal divano di casa, ma come opinionista non ci siamo, almeno non ancora. Sicuramente meno spocchiosa della Bruganelli e meno distratta della Berti, ma i suoi interventi sono ancora da Tg5. Per carità forse è questo l'effetto che volevano a Mediaset, ma anche quando si lancia in battutine le riescono davvero male e sembra annoiarsi da sola. Unico momento davvero divertente? Quando spoilera ai vipponi l'esistenza del tugurio, non si doveva sapere, che poi, per chi era un segreto?

Rebecca Staffelli, chi? (5)

Non ne azzecca una, legge due tweet e li sbaglia. Bella è bella, figlia d'arte è figlia d'arte, ma deve trovare il suo senso nel programma. Ti prego Rebecca non ci far rimpiangere Giulia Salemi, non te lo perdonerei. (5)

Paolo Massella, Samantha di Sex and the City ti sta cercando

Paolo Massella macellaio di Roma. È lui il primo nip a varcare la porta rossa. Si presenta come ragazzo di 25 anni di un altro tempo. Non guarda la tv e non conosce i personaggi dello spettacolo, ma è a suo agio di fronte alle tantissime telecamere. Si alza alle 5 e torna dal lavoro alle 23, ma ama viaggiare. Perché partecipa? Per far si che la mamma possa smettere di lavorare. Che ragazzo, ah è pure bello. Samantha di Sex and the City ti sta cercando, ma datti una pettinata. Voto 8

Giselda Torresan, abbassate l'audio a Heidi (6)

Operaia con la passione della montagna sembra una Heidi Moderna ma sui social già la la odiano e la voce non la aiuta, pure Signorini le chiede di non perforargli i timpani. È single il suo uomo ideale è Mauro Corona, cosa aggiungere? Se riuscirete a sopportare il suo tono vi darà grandi soddisfazioni ma tenete i tappi per le orecchie sempre nei paraggi. Voto 6

Rosy Chin, Wonder Woman dai milioni di follower (5)

Rosy Chin: mamma, chef, imprenditrice e moglie.

Massimiliano Varese scongelatelo (5)

Massimiliano Varese è il primo vip, il nome e cognome dice poco ma quando lo abbiamo visto in tv abbiamo fatto un salto ai tempi della fiction Carabinieri. È il primo personaggio noto ad entrare eppure è più impanicato dei nip. Sembra un surgelato. Don't panic, se la smetti di fare il super uomo, c’è la puoi fare, tua figlia fa il tifo per te. Voto 5

Giuseppe Garibaldi, fermatelo (6)

Poi per continuare la sagra del comico arriva anche Giuseppe Garibaldi. No non quello famoso, il ragazzo che entra al Gf arriva dalla Calabria e fa il bidello e forse neanche è parente del generale. Come da cliché dice che al Sud ambiscono al posto fisso e Checco Zalone ha gongolato su quelle parole, ma solo lui. È un ragazzo comune si, ma prende il microfono a Signorini e sembra non volerglielo più dare. Fermatelo (6)

Alex Schwazer che noia

L'atleta arriva per racconatre la sua storia, perché c'è qualcuno che non la sa? Una vita segnata da squalifiche e doping, ma che ha sviscerato in 200mila interviste, come se non bastasse lui ed è stato oggetto anche di una serie Netflix. Alex sei carino, ma tira fuori qualcosa di nuovo sennò ci annoi. (6)

Angelica: voto bah (6)

Finalista di Miss Mondo che sceglie gli studi e il lavoro alle passerelle. Una persona comune, ah no è laureata, Signorini ci tiene a ribadirlo ben quattro volte. (6)

Grecia Colmenares: voto Cenerentola fastidiosa (6)

Topazio è finito, ma lei non se ne è accorta. Grecia Colmenares inarrivabili le tue finte lacrime nelle telenovele, ma siamo al Gf. La sua presenza nella casa non ha alcun senso, ma lei da bravissima attrice si trova un ruolo perfetto e fa la Cenerentola nel tugurio. Il vestito era quello. Se non capisce dove è finita durerà come un gatto in tangenziale. (6)

Vittorio Menozzi: buon divertimento (7)

Pure lui viene presentato come un genio perché oltre a essere bello è pure laureato. Chi lo spiega a Signorini che anche i belli riescono a studiare? Figlio di padre ingegnere e madre musicista, il ragazzo si fa notare subito. «Mi sono impegnato tanto ora vorrei divertirmi», chi siamo noi per fermarlo? (7)

Marco Fortunati, no comment

Poteva mancare il galletto? Marco Fortunati, bello e muscoloso, ha tradito la fidanzata perché gli piacciono le donne. Incommentabile (0)

Anita Olivieri, confusa (5)

Anita Olivieri non vuole più sentirsi dire che è bella. Lei partecipa al Gf per sfatare il mito delle bionde belle e oche. Così racconta di avere tre lauree: una triennale, una magistrale e un master. Eh no ne hai una sola, così tanto per dirtelo. (5)

Beatrice Luzzi, attrici si nasce (7)

Gelosa della sua privacy, che racconta però sul suo blog. Attrice da sempre, ha fatto tante cose, ma tutti, Signorini compreso se lo ricorda solo per il suo ruolo in Vivere.

Non è sopra le righe, ma sa recitare alla grande, chissà che personaggio interpreterà. (7)