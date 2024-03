Grande Fratello, Beatrice abbraccia l'ex marito e i figli, Signorini interviene: «Voi siete un esempio»

«Sei strepitosamente bella, da domani leggerai la marea umana di affetto che hai suscitato in questi mesi. Hai aiutato molte persone non voglio anticiparti nulla ma ti dico che tutta la tenacia che hai messo ci ha sostenuti. Tu hai fatto un'avventura di sei mesi e mezzo lontana da casa ma noi non ci siamo mai sentiti soli. Ci siamo sentiti piu' forti e ci hai dato la spinta anche a noi di fare meglio. Sei stata una bomba». Alessandro Cisilin arriva a sorpresa per Beatrice Luzzi.

Ma chi è l'ex compagno di Beatrice?

Alessandro nasce nel 1969 (ha 54 anni) a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, ma ora vive a Roma ed è giornalista professionista.

Ma le sorprese per l'attrice non sono finite perché arrivano anche i suoi figli Valentino ed Elia, avuti dall’ex compagno Alessandro Cisilin. Valentino ed Elia non hanno mai abbandonato la concorrente del Gf. Il loro abbraccio è talmente vero che anche Alfonso Signorini si emoziona: «Voi siete l'esempio che le famiglie allargate possono funzionare»