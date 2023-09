Letizia Petris, la confessione intima della nuova concorrente del Grande Fratello: «Sono stata un anno e mezzo con una donna. Preferisco gli uomini»

Grande attenzione dei telespettatori del Grande Fratello per i vip e i nip che hanno varcato la porta rossa del loft di Cinecittà lo scorso lunedì. Tra gli inquilini c'è anche Letrizia Petris la 25enne fotografa di Riccione che entra da persona non nota ma su Istagram ha migliaia di follower. Molto attiva sui social i fan della ragazza hanno scovato in rete un video in cui racconta qualcosa in più sulle sue relazioni passate.

Letizia Petris, la confessione intima della nuova gieffina

Ospite di Casa Samsara su Twitch, la Petris aveva parlato del suo passato amoroso e aveva svelato di essere stata anche con una donna. «Vabbè Leti, vedo che sei molto aperta con le donne - le chiedono - Ma hai mai fatto qualcosa con una donna?»

Il video

Letizia Petris, come mostra il video condiviso su Twitter, la gieffina ha risposto tranquillamente: «Certo, sono stata un anno e mezzo con una donna.

Così i ragazzi incuriositi vogliono sapere qualcosa in più e uno di loro le chiede se preferisce avere esperienza sessuale con gli uomini o con le donne. «Ne ho provate tre in realtà. A livello sessuale preferisco l’uomo, a livello mentale preferisco la donna».