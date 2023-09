Carmen Di Pietro, la figlia Carmelina Iannoni (14 anni) parteciperà a "Il Collegio": «È intelligente, ma in casa non sa fare niente»

Carmen Di Pietro e i reality, una lunga storia d'amore. Che prosegue anche con i figli. Stavolta tocca alla più piccola, Carmelina Iannoni, annunciata come concorrente ufficiale della prossima edizione del reality Il Collegio, in partenza il prossimo 24 settembre su Rai Due. La quattordicenne è la secondogenita di Carmen Di Pietro e dell'ex marito Giuseppe Iannoni. Suo fratello maggiore, il 22enne Alessandro, ha partecipato all'Isola dei Famosi in coppia con la madre.

Chi è Carmelina Iannoni

Nel suo video di presentazione, pubblicato dagli account social de Il Collegio, la ragazza si presenta così: «Ciao sono Carmelina, ho quattordici anni e mi impegno moltissimo a scuola, ho la media del 7.

Dentro sono dolce emotiva e simpatica, ma ho un carattere molto forte e infatti se qualcuno mi fa arrabbiare divento una bestia. Mia madre è Carmen Di Pietro per chi non lo sapesse, è una showgirl e ha fatto molti reality».

Carmen Di Pietro invece commenta: «Carmelina è una ragazza intelligente e volenterosa però vorrei che facesse più i servizi di casa come spolverare, fare la lavatrice, passare l’aspirapolvere. Non sa fare niente! A volte mi fa arrabbiare perché io le dò dei consigli buoni da mamma e lei non me li accetta!». Carmelina Iannonia alla fine del video guarda la madre ed esclama: «Mamma, posso dirti la verità? Non mi mancherai per niente!».

A partire da quest'anno Il Collegio ospiterà anche figli di personaggi famosi. Altra novità di questa edizione è la voce narrante, che sarà quella di Stefano De Martino.