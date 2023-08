"Stasera tutto è possibile" sarà cancellato? Batosta per Stefano De Martino, Francesco Paolantoni insorge: «Scrivete alla Rai»

Francesco Paolantoni sul piede di guerra contro la cancellazione di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino di cui è co-protagonista. «Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze. Magari qualcuno vi ascolta», esorta i fan l'attore napoletano in una diretta Instagram.

Stasera tutto è possibile, le indiscrezioni sul programma

Qualora non dovesse essere annunciato subito dopo la messa in onda del Festival di Sanremo, il programma forse slitterà alla stagione 2024/2025, ha spiegato Paolantoni.

Il game-show condotto da De Martino, malgrado i risultati non è stato riconfermato nei prossimi palinsesti. «Non si sa se si farà Stasera tutto è possibile. Se non si fa dopo Sanremo potrebbe slittare di un anno - dice Paolantoni - Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera tutto è possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta».

Il momento nero di De Martino

Comunque per Stefano De Martino sembra essere un momento "no", tra la rottura con Belen e l'eventuale stop al suo programma cavallo di battaglia. Comunque resterebbe impegnato in Rai come commentatore della prossima stagione de Il Collegio e protagonista in Bar Stella e con il De Martino Show.