Maria Sofia Federico (ex Il Collegio) contro Pier Silvio Berlusconi: «Al Grande Fratello dovevi prendere gente come me»

Maria Sofia Federico, nei mesi scorsi, ha fatto molto parlare di sé. Infatti, la ragazza, ex concorrente del reality show targato Rai 2, Il Collegio, si era, prima, iscritta al sito per adulti OnlyFans e, poi, era entrata a far parte dell'Accademia del sesso di Rocco Siffredi.

Maria Sofia è convinta che, al giorno d'oggi, sia necessario contrastare tutti i tabù che ruotano intorno alla pornografia e agli adetti ai lavori. Negli ultimi giorni, è diventato virale un video su TikTok nel quale l'attivista attacca Pier Silvio Berlusconi e poi parla de Il Collegio.

Maria Sofia Federico, in un video diventato virale su TikTok, ha risposto alla domanda di un fan che chiede se, all'interno del reality show Il Collegio fosse possibile avere rapporti sessuali: «A Il Collegio non si può farlo, ci sono le telecamere tutto il tempo.

Se avrei voluto avere un rapporto con qualcuno? Non posso dirlo perché non so se l’altra persona sarebbe d'accordo, se mi sentisse esprimere questo desiderio... No, no, non voglio dirlo. Non mi piace questo tipo di comunicazione».

Nonostante, il grande riscontro mediatico che Maria Sofia Federico ha avuto in questi mesi, il suo appello per entrare all'interno della casa del Grande Fratello non è stato accolto. Quindi, sempre all'interno del video TikTok, la ragazza si è rivolta direttamente a Pier Silvio Berlusconi: «Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?».