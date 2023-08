Stefano De Martino è single? Cosa rivela il gesto "social" della sorella Adelaide

Stefano De Martino ha trascorso un'estate indimenticabile, tra la vacanza in America con Santiago e, poi, in barca a Ostuni per qualche giorno di relax prima di ricominciare la vita frenetica di tutti i giorni. A lungo si è discusso di una presunta nuova fiamma e per molti giorni è apparso il nome di Beatrice Vendramin accanto al suo, ma Stefano non ha mai confermato né smentito nulla.

La rottura con Belen ha creato molto scalpore, e la curiosità dei fan si è fatta sempre più forte, alla ricerca di risposte. L'ultimo gesto social di Adelaide De Martino, sorella del ballerino, potrebbe aver rivelato qualcosa in più sulla vita sentimentale di Stefano.

La sorella di Stefano De Martino, Adelaide De Martino, potrebbe aver dato una risposta agli ultimi rumor sulla vita sentimentale del ballerino.

Da giorni si vociferava su una presunta frequentazione con l'attrice e modella Beatrice Vendramin, ma Adelaide ha avuto qualcosa da ridire.

La ragazza, infatti, avrebbe messo mi piace ad un post su Instagram in cui veniva raffigurato Stefano De Martino su una barca insieme agli amici e la didascalia era molto chiara: «Crociera da single».

Un messaggio volontario che Adelaide ha voluto mandare ai fan del ballerino?

O semplicemente una svista?