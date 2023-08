Chiara Ferragni, la figlia Vittoria saluta la cagnolina Mati in cielo: il video commuove i fan

Matilda, il bulldog francese di Chiara Ferragni è scomparso all'età di 13 anni il 29 luglio 2023. E proprio nelle ultime ore, la piccola Vittoria ha nuovamente commosso una buona parte dei follower di Chiara Ferragni e Fedez. La famiglia, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in montagna, in Trentino Alto Adige e mentre la piccola Vittoria è spinta sull'altalena dal papà, pronuncia una tenera frase. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Chiara Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove mostra la piccola Vittoria mentre, guardando il cielo, saluta la sua cagnolina sulla nuvoletta.

Il video è subito diventato virale e ha fatto il giro del web. «Mi viene davvero da piangere, che cosa tenerissima», ha scritto una fan. E ancora: «Io questa cosa non la dovevo vedere, mi viene da piangere». «Ho il debole per la Vitto che saluta la Mati in cielo», ha scritto ancora un'altra fan.