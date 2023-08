Victoria Beckham, la foto di Harper scatena le polemiche: «Hai usato Photoshop su tua figlia?»

Le vacanze da sogno di David Beckham (48 anni) e Victoria Beckham (49 anni) stanno giungendo al termine e la mamma ha voluto condividere un post con i fan dove rivive i momenti più belli di quest'estate piena di soddisfazioni per la loro famiglia.

Tra queste foto, tuttavia, c'è un primo piano della piccola Harper (12 anni) che ha destato molte polemiche e commenti sorpresi.

Nel carosello di foto pubblicate su Instagram da mamma Victoria Beckham, una in particolare ha insospettito i fan.

Si tratta del primo piano di Harper Beckham che sorride, mentre si trova a bordo di una barca lussuosa. In molti hanno commentato dicendo che la piccola sembra essere stata photoshoppata: «Nella foto non sembra reale, Victoria ha aggiunto Harper con Photoshop?»

Altri utenti hanno difeso l'ex Spice Girl, dicendo che è l'effetto della luce, «Vic non userebbe mai filtri per la figlia, non ne ha bisogno».

Il dubbio rimane, nonostante la piccola cresca ogni giorno di più a immagine e somiglianza del papà David Beckham, con i capelli biondi e il sorriso radioso.