Victoria Beckham, il party per i suoi 50 anni a Londra: i balli con le Spice Girl, le 3mila bottiglie di vino. Ed esce sulle spalle del marito David

Una data importante: 50 anni. Poteva la regina glamour Victoria Beckham non organizzare un party indimenticabile per festeggiare il suo compleanno? La stilista, nata il 17 aprile 1974, lo aveva preannunciato: «Non vedo l'ora di festeggiare con i miei amici e la mia famiglia», ha scritto sui social pubblicando una serie di bellissimi scatti realizzati nella sua casa di Londra insieme al marito David, sposato nel 1999, e ai quattro figli: Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper. E così è stato.

Il party

La festa si è tenuta da Oswald's, club esclusivo di Mayfair, a Londra, dove si sono riuniti circa cento selezionati ospiti. Stando al Daily Mail, sarebbero state stappate 3000 bottiglie di Château Mouton Rothschild, il Bordeaux preferito dalla festeggiata, e 500 di champagne. A Victoria è stata anche regalata un'enorme torta di compleanno. David ha reso omaggio alla moglie con cui è sposato da quasi 25 anni con un meraviglioso discorso, seguito poi da tutti e quattro i figli che si sono alzati per parlare della madre.

Gli invitati

Tra gli ospiti, Eva Longoria, Gordon Ramsay, Tom Cruise, tutte le ex Spice, Emma Bunton, Mel C, Mel B e Geri Halliwell. Con loro, l'ex Posh Spice è stata protagonista di un momento musicale, condiviso su Instagram da David Beckham: in onore dei vecchi tempi, hanno ballato sulle note di Stop, nel passo che recita «Thank you very much».Anche il migliore amico di David, David Gardner, è apparso, così come il suo ex compagno di squadra del Manchester United Gary Neville, con sua moglie Emma. Anche l'attrice Salma Hayek è stata glamour per la serata. La presenza di Tom Cruise ha colto di sorpresa molti degli ospiti, anche se ha fatto una sorta di entrata scontrandosi con un fotografo, facendolo cadere.

L'abito



Victoria ha optato per un abito verde chiaro lungo fino al pavimento della sua collezione, mentre la figlia Harper, 13 anni, ha scelto un abito color crema a canotta, anch'esso della collezione di sua madre.

Brooklyn, Romeo e Cruz indossavano tutti Dior, mentre David indossava abiti del marchio italiano di lusso Loro Piana.

Nicola Peltz, moglie di Brooklyn, è stata costretta a mancare all'evento dopo che sua nonna si è ammalata improvvisamente e lei è corsa al suo fianco. A fine serata, verso le 2.30 di notte, Victoria ha lasciato la festa sulle spalle del marito: la regina della festa non poteva che uscire di scena così. Beata lei.