Beckham fa causa a Mark Wahlberg, chiesto maxi risarcimento: «Mi deve 10 milioni di dollari, sono stato ingannato»

David Beckham, ex calciatore e attuale presidente dell'Inter Miami ha deciso di intentare una causa contro Mark Wahlberg a causa di presunte perdite in seguito ad un accordo commerciale stipulato con l'F45 Training, società della quale la star di Hollywood possiede il 36% e ricopre il ruolo di Chief Branding Officer.

La vicenda

David Beckham e Mark Wahlberg si sono conosciuti quando l'ex stella del calcio si era trasferito a Los Angeles nel 2007, da quel momento in poi sono diventato molto amici fino ad oggi dove sembra essere pronta una causa legale tra i due. L'ex calciatore, e ormai uomo d'affari, aveva accettato anche in segno di amicizia, di diventare ambasciatore globale per F45, una catena di centri fitness presente in 60 Paesi, inclusi gli Stati Uniti.

La causa contro Mark Wahlberg

Secondo il quotidiano britannico The Sun gli avvocati sostengono che David Beckham sia stato ingannato dalla società di Wahlberg che aveva promesso di condividere le azioni della società nel 2022, ma le ha ricevute solo mesi dopo, quando il suo prezzo in borsa era crollato da 11 euro a 2,50 e di conseguenza ha dovuto mettere di tasca sua 10 milioni di euro. Beckham inoltre avrebbe deciso di fare causa anche alla società di investimento di Mark Wahlberg, la Mark Wahlberg Investment Group, insieme ai fondatori di F45, Adam Gilchrist e Rob Deutsch.