Cristina Scuccia con le treccine a Barcellona, il nuovo look non piace ai follower: «Ti preferivo prima»

Treccine afro? Il look tribale dell'estate 2023. Pratiche, fresche, strategiche, raffinate, grafiche, perfette per un un evento speciale ma anche solo come rimedio anti-caldo. E lo sa bene Cristina Scuccia, ex suora e soprattutto, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi, che nelle ultime ore ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram dove mostra ai fan le sue treccine.

Oggi, l'ex suora si sente una donna libera e si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Spagna, a Barcellona.

Pur non perdendo la propria fede, Cristina Scuccia ha confessato di aver deciso di abbandonare la vita monacale per ascoltare davvero ciò che sentiva nel profondo del proprio cuore.

Adesso, l'ex suora, si gode a pieno ogni momento della sua vita senza privarsi di nulla, soprattutto dei cambiamenti che riuardano il suo look.

L'ultimo post che Cristina Scuccia ha pubblicato ha ottenuto tantissimi like e commenti, ma c'è stato anche chi non è riuscito a trattenere critiche pungenti.

«Ti preferivo prima, così non mi piaci. Torna ad essere te stessa, purtroppo gli eccessi non vanno mai bene», ha scritto un hater. E ancora: «Prima mi piacevi adesso non ti riconosco più». «Adesso sei l'eccesso opposto. Che stai combinando? Sei davvero incoerente», ha scritto ancora un altro hater.