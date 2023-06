Francesca Cipriani incinta? L'annuncio della showgirl: «Io e Alessandro aspettiamo la cicogna»

Francesca Cipriani, dopo il matrimonio con il suo amato Alessandro, è ora pronta a diventare mamma. L'ex gieffina, infatti, starebbe provando ad avere un bambino con il marito. Francesca, dopo avere dichiarato di avere chiuso con la chirurgia estetica desidera cominciare un nuovo capitolo della sua vita. La showgirl ha sempre fatto parlare molto di sé per i numerosi interventi ai quali si è sottoposta, e anche, per le sue tante ospitate nei salotti di Barbara D'Urso.

Francesca Cipriani, recentemente, ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio al quale ha rivelato il suo desiderio di maternità: «Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna.

Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress. Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli».

Inoltre, sembra proprio che Francesca Cipriani abbia messo un punto definitivo agli interventi chirurgici, con i quali non desidera più avere a che fare. Infatti, durante la sua intervista a Verissimo, aveva dichiarato: «Altri interventi? No in realtà basta così mi fermo qui con la chirurgia estetica. In passato ho voluto correggere alcune cose e poi non ero contenta e ricorrevo anche per questo alla chirurgia. Ma adesso mi sento tanto cambiata. E lo dico qui, la prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per dare alla luce mio figlio o mia figlia. Ora mi sento tanto amata e questo mi basta».