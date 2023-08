Morto Andrea Massaro, lo storico che ha raccontato Avellino

Andrea Massaro, lo storico che ha raccontato Avellino, è scomparso ieri sera all'età di 85 anni. Nato a Macerata Campania, in provincia di Caserta, nel 1938, Andrea Massaro è stato l'ultimo direttore dell’Archivio storico del Comune di Avellino, ha frequentato la Scuola speciale di Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Ha prestato per decenni servizio presso il Comune di Avellino come Capo sezione Archivio e poi come dirigente delle ripartizioni Pubblica istruzione - Cultura e Servizi sociali. Segretario e componente della Commissione alla Toponomastica del Comune di Avellino, ha riscritto con cura la mappa delle strade cittadine ricordando, con l'intitolazione, personaggi illustri della storia della città.

Giornalista pubblicista, Andrea Massaro è stato una storica firma de Il Mattino. Ha pubblicato varie monografie di vita avellinese, compendiate in più di 30 volumi, oltre a vari saggi. Ha curato numerose Mostre foto-documentarie sul passato del capoluogo irpino. L'ultimo lavoro, Almanacco della città: un viaggio lungo un anno attraverso la storia di Avellino, esplora i momenti salienti dello sviluppo del capoluogo irpino e dintorni, tra eventi importanti, personaggi chiave, luoghi meravigliosi e progresso tecnologico.

L'itinerario si estende dai primi secoli dopo Cristo all'epoca contemporanea, con una concentrazione di episodi tra l'Ottocento e il primo Novecento, l'arco di tempo che ha testimoniato maggiormente la trasformazione e l'evoluzione della città; molti eventi, inoltre, sono legati al sisma che colpì tragicamente l'Irpinia nel 1980, sconvolgendo l'esistenza dei suoi abitanti in maniera indelebile.