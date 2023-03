Cordoglio per la morte di Armando Montefusco

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Armando Montefusco, scomparso ieri all'età di 76 anni.

Chimico ed esperto di biologia clinica, Montefusco ha saputo coniugare il metodo scientifico con la ricerca storica. Domani, l’estremo saluto, in un’atmosfera di perdita irreparabile e di riconoscenza verso chi ha stimolato gli irpini ad approfondire le loro origini ed i luoghi di una provincia dalla storia millenaria.

Tanti i messaggi di cordoglio di studiosi, intellettuali, politici, gente comune. Il movimento Insieme per Avellino e l’Irpinia, guidato da Luca Nacca, auspica che il suo ricordo, la sua lezione di ricercatore animato dalla passione e dallo spirito di servizio, non cadano nell’oblio per il trascorrere del tempo. Il gruppo, inoltre, invita le istituzioni a tributare alla sua memoria un riconoscimento per la sua instancabile attività, come lo studioso amava fare divulgando la storia di Avellino e dell’intera provincia.

«Con la scomparsa di Armando Montefusco - si legge nel comunicato stampa della federazione provinciale del Partito Democratico - se ne va una delle voci più attente della nostra storiografia locale, un custode della nostra memoria, un cultore delle cose antiche intese come strumento di analisi del presente e di riflessione per il domani».

L’Ordine degli Architetti di Avellino sottolinea «la sua dedizione alla ricerca storica e alla scoperta delle origini dei luoghi ha permesso a molte persone di comprendere meglio la cultura, la geografia e le tradizioni dei loro paesi. Avevamo condiviso insieme, come Ordine degli Architetti, ricerche ed esperienze della storia dell’Architettura e delle città della nostra terra. Ricordiamo ancora il suo sorriso, quando parlavamo delle insieme delle civiltà antiche, la sua curiosità quando discutevamo delle famiglie e delle casate e la sua attenzione puntuale durante le occasioni di divulgazione attraverso i suoi libri e le pubblicazioni anche sui grandi personaggi storici».