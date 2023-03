Guendalina Tavassi e la caramella Rossana al pistacchio: «Le nonne si sono evolute»

Guendalina Tavassi è molto attiva sui propri canali social e si diverte a postare foto e video e a documentare ciò che fa o le succede durante la giornata. In una delle ultime storie che l'ex gieffina ha pubblicato su Instagram è un po' malinconica e mostra una famosa caramella che sicuramente tutti conoscono o che di certo (almeno una volta nella vita) hanno ricevuto dalle proprie nonne.

Nelle sue ultime storie Instagram, Guendalina Tavassi si trova dal parrucchiere e tra un lavaggio e un'asciugatura, si scatta qualche selfie allo specchio. Poi, l'ex concorrente del Grande Fratello scatta una foto alla caramella Rossana e scrive: «Le nonne si sono evolute», Infatti, il dolce che Guendalina tiene in mano, non è quello al gusto classico di panna, ma è, invece, una nuova versione al pistacchio.

Guendalina avrà sicuramente suscitato molti ricordi nelle menti dei suoi follower che la seguono davvero in tantissimi. Spesso, durante e dopo le dirette del Gf Vip, Guendalina si confronta con loro esprimendo il proprio parere in merito agli eliminati, ai concorrenti ancora in gioco e alle dinamiche che avvengono all'interno della casa.

Recentemente, Guendalina Tavassi è stata al centro del gossip per ciò che le è accaduto dopo avere rilasciato un'intervista a Le Iene. L'ex gieffina, infatti, raccontava particolari della sua vita intima e proprio per questo, non è stata accettata in un albergo per famiglie nel quale avrebbe dovuto trascorrere una breve vacanza.