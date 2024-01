Ferragnez in crisi (di follower), chi potrebbe sostituirli? Dai “Prelemi” alla “Vallini's family” ma anche Berrettini-Satta: le coppie amate dal web

Travolti dalle critiche, abbandonati dal loro esercito di follower, sembra proprio che l'era Ferragnez sia finita. Loro che qualsiasi passo facevano diventava oro (per le loro tasche) ora si trovano immobili di fronte a bufera social, e non solo. Il caso Balocco sembra aver aperto il vaso di Pandora mettendo in dubbio l'autenticità della coppia facendo così crollare il castello di credibilità su cui il loro impero poneva le fondamenta. In attesa che la magistratura emetta la sua sentenza il popolo web ha già deciso: i Ferragnez non sono più un modello da seguire. Influencer che va influencer che viene? Certo non sarà facile per le nuove leve conquistare un pubblico di scettici ma proviamo a vedere chi potrebbe prendere il posto (sui social) di Fedez e Chiara Ferragni.

Ferragnez, da modelli a cui ispirarsi a impostori da cui fuggire: cosa sta succedendo

Chiara Ferragni e Fedez, sembrava una storia impossibile. Incompatibili e distanti. Lei la pioniera delle fashion blogger, lui rapper scanzonato. Tutti erano certi si trattasse di un semplice flirt. Invece Chiara e Federico si sono innamorati e hanno creato la loro famiglia, da milioni di click e contratti. Dalla proposta di matrimonio sul palco di un concerto al matrimonio da favola in Sicilia ogni passo che facevano, e non facevano, diventava virale. Così Leone e Vittoria, i piccoli Ferragnez che sono la cornice del loro amore, diventato baby vip.

Chiara e Federico diventano un marchio di fabbrica: I Ferragnez (una parola ad alto tasso digitale al punto tale da essere stata inserita dall’Enciclopedia Treccani tra i neologismi del 2018). Poi le inchieste, i contratti strappati e il crack social. Loro stanno ancora insieme, nonostante le malelingue dicano il contrario e c'è chi dice di aver visto lei entrare nel portone di un palazzo che ospita lo studio di un noto divorzista (ma non v'è certezza), ma i follower non gli stanno più dietro.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, lui influencer e modello lei avvocato. Si conoscono per caso nel 2011 a una festa e si innamorano. È una delle royal couple digitalmente più "forti" (in due sfiorano i 10 milioni di follower su Instagram), ma chissà se ne rendono conto. Sarà che hanno deciso di crescere in Umbria la famiglia di quattro figli (Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah e Mia Annabelle), ma la bolla di normalità che li circonda, fatta di nonni e amici di sempre, sembra tenerli sempre ben saldati a terra. Ex avvocato, 35 anni, sposata con Di Vaio dal 2015, hanno fondato insieme una società di talent management e un'azienda di moda (nel poco tempo libero ha scritto anche un libro per bambini). Proprio Eleonora ricordando l’inizio del loro amore ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair: «Mariano mi ha corteggiata a lungo, quasi nove mesi. A me lui non interessava, uscivo da un’altra storia e in quel momento non mi interessava avere legami». A conquistarla è stato l'idea forte di famiglia che Mariano aveva.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Una delle coppie social più seguite e amate resta quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lei, influencer (da quasi 5 milioni di follower) e sorella di Belen, lui ex ciclista e ora influencer (ma di fan su Instagram ne ha "solo" 1 milione). Si conoscono al Grande Fratello Vip qualche anno fa. Lei all'epoca era vicina a Francesco Monte e con molta sincerità e non senza sofferenza, ammise davanti a tutta l'Italia di provare qualcosa per il suo coinquilino e di volersi vivere la storia d'amore con lui lasciandosi alle spalle il passato. Da quel momento i due giovani non si sono più lasciati. Nonostante le voci di tira e molla che circolano da sempre dovuti a presunti tradimenti di lui. Avevano annunciato lo scorso anno il matrimonio, che però è stato rimandato, a quando? Non si sa ma tranquilli stanno ancora insieme.

I Prelemi

Si lasciano e si prendono, ma d'altronde l'amore non è bello se non è litigarello (si dice). Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, anche loro si conoscono al Gf Vip nel 2020, dopo una sbandata di lui per la Gregoraci, i due si innamorano e non si lasciano più. I fan gli dedicano pagine e pagine sui social, così se una volta erano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ora sono i Prelemi e la loro coppia vale milioni di follower. Lei influencer e volto tv da quasi 2 milioni di follower, lui ormai conduttore tv dal profilo instagram da 661mila fan. Il pubblico li ama, ma anche loro, come tutti navigano a vista. Negli ultimi tempi sembrava che Giulia e Pierpaolo avessero vissuto un periodo di crisi, ma a sorpresa i due sono tornati a mostrarsi più uniti di prima. Prima di debuttare come conduttori di Ex on the Beach, Giulia e Pierpaolo hanno svelato alcuni retroscena sulle “regole” che permetterebbero loro di vivere una relazione felice e serena: «La complicità di coppia - spiega l'influencer - è un tassello in più che si aggiunge al nostro rapporto». Pierpaolo invece spiega i limiti da non oltrepassare mai: «Non controllare il cellulare del proprio partner, rispettare gli spazi altrui e lavorare su alcuni punti critici, migliorando insieme».

Vallini's Family

Si sono incontrati in un reality (Uomini e donne) ma dalla finzione della TV sono passati subito a un amore reale e duraturo. Sì, perché Beatrice Valli e Marco Fantini stanno insieme da dieci anni e hanno quattro figli (il maggiore, Alessandro, 11 anni, è frutto di una precedente relazione di lei ed è nato quando Beatrice era diciassettenne). Le piccole di casa sono Bianca (6 anni), Azzurra (3) e l’ultima arrivata Matilda Luce, di appena nove mesi (è nata ad aprile 2023). L’influencer, imprenditrice e modella ha spesso raccontato come riesca a fare da giocoliera tra la famiglia e la carriera, tenendo viva la passione con il marito, che ha sposato nel 2022.

Berrettini-Satta

Matteo Berrettini e Melissa Satta, cosa dire? Sono la coppia nostrana più glamour in assoluto. Vestirsi uguale, come se fossero una cosa unica. Melissa Satta e Matteo Berrettini sono fan del matchy matchy e la loro sintonia sentimentale si è tramutata nel look coordinato sempre e comunque. Non sempre riescono a conquistare il pubblico, il tennista sembra a volte musone e lei è stata attaccata di distogliere Matteo dalla sua professione, ma haters a parte sicuramente lo zoom dei fotografi è tutto loro. Belli, assai.

Luca Argentero e Cristina Marino

Non sempre riesco a entrare nel cuore delle persone, però se dobbiamo parlare d'amore e di famiglia non possiamo non menzionare Luca Argentero e Cristina Marino. Si sono incontrati per la prima volta nel 2015 a Santo Domingo sul set di Vacanze ai Caraibi. «Mi sono girato e l'ho vista sotto una palma. Bellissima», ha raccontato l'attore in un'intervista a Il Corriere della Sera. E da quel "Bellissima", il matrimonio e i due figli non si sono mai lasciati. Mai un gossip su di loro. Sono belli da togliere il fiato e innamorati come due adolescenti.

Belen ed Elio

Ogni suo post Instagram passa sotto il radar dei fan (e degli hater) e lei lo sa e ci gioca. Belen Rodriguez dopo la turbolenta rottura (l'ennesima) con Stefano De Martino (a causa dice lei di tradimenti multipli di lui) ora sta con Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco che conosce da ben 12 anni. Lui la presenta alla sua famiglia, lei lo porta in Argentina con i figli, vivono ormai insieme e spunta anche l'anello al dito della showgirl, (ah nelle ultime ore Belen lo ha tolto e si parla già di crisi... ma possibile sia solo un'altra trovata geniale della Rodriguez per far scrivere di lei). Difficile la coppia riuscirà mai a conquistare i fan che nella storia De Martino- Belen vedevano la realizzazione di una fiaba Disney, ma ci stanno provando.

Cracco-Fanti

Sembrerà strano forse, ma tra le coppie più cercate sul web ci sono Carlo Cracco e Rosa Fanti. Lui chef stellato, lei specializzata in comunicazione è la sua manager. Si sono conosciuti a una festa. Un colpo di fulmine. Non si sono più lasciati. Hanno due figli e si sono sposati 5 anni fa dopo dieci anni trascorsi insieme. «Condividiamo tanto, lavoro e famiglia, ci confrontiamo spesso, ma siamo autonomi. Ognuno mantiene i suoi spazi» ha detto lei in un’intervista svelando uno dei segreti di questa coppia vincente e seguitissima. Bravi, ci piacciono.

Bossari-Lagerback

Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Entrambi conduttori televisivi, è lei il pilastro della coppia. Filippa ha percorso l’inferno del compagno quando si è smarrito in un tunnel che sembrava infinito a causa della malattia. Lui è riuscito a superare il periodo di crisi personale e ha chiesto alla modella svedese di sposarlo durante un reality in diretta Tv. Il matrimonio da favola è stata la cornice, loro sono il dipinto.