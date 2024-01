Sette giorni fa Chiara Ferragni è tornata sui social. E dietro questa nuova strategia, alla ricerca di un timone tra le onde tempestose di una crisi innescata dal “Balocco Gate”, c’è anche Community, società che ha sede a Treviso, Milano e Roma. «Grazie a chi ci è stato» l’attacco studiato a tavolino insieme a quel «mi siete mancati» primo frutto del lavoro cui è stata chiamata la task-force di giornalisti e comunicatori per risollevare l’influencer dalla crisi di reputazione e followers in cui è precipitata dopo le inchieste innescate da Selvaggia Lucarelli. Le bocche restano cucite ma è un fatto che in soccorso all’emorragia di consensi dell’imprenditrice sia stata chiamata la società trevigiana, peraltro abituata alla comunicazione di crisi. Community, la società di comunicazione è così parte della task force che segue il caso di Chiara Ferragni assieme ai Managing Partner della società Marco Rubino e Roberto Patriarca.