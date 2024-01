Ferragni, 11 milioni di follower sono «fake o inattivi»: l'analisi di Inbeat.co. Impero social si sta sgretolando?

Ferragni, l'impero social si sta sgretolando? Come se non bastassero pandori, uova di pasqua e bambole di peluche ad alimentare questa caduta inarrestabile, una ricerca di Inbeat.co conta come utenti falsi o inattivi 11 milioni di follower dell'imprenditrice digitale al centro della lente d'ingrandimento della guardia di finanza. Le foto in montagna con Leone e Vittoria non sembrano bastare a tamponare la perdita incessante di follower che sta facendo vacillare la corona di regina delle influencer. E ora la lente d'ingrandimento punta proprio a verificare la solidità della sua base social.

