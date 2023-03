Federico Fashion Style, la nuova vita dopo la separazione con Letizia Porcu: «È stato un periodo intenso, mi serve tempo»

Federico Fashion Style mette spesso a disposizione dei suoi follower, il box delle domande su Instagram: il parrucchiere delle star si diverte, poi, a rispondere alle varie domanda che gli vengono poste. Federico sta vivendo un periodo molto intenso della propria vita: è stato, recentemente, molto al centro del gossip per avere fatto coming out e per la separazione burrascosa dall'ormai ex compagna Letizia. Il parrucchiere, però, dice di stare bene.

Nelle sue ultime storie Instagram, Federico Fashion Style ha ripostato alcune domande che gli sono state poste dai suoi fan. Una di queste era: «I tuoi occhi parlano di tanta sofferenza. Mi dispiace tanto, come stai?». Federico ha quindi risposto: «Ma no ragazzi, io sto molto bene, solo che è stato un periodo davvero molto intenso e sto cercando di metabolizzare tutto. La vita va avanti, io ho dei lavori e dei progetti importanti a cui sto pensando e ho una figlia che amo, quindi, tempo al tempo e tutto si sistema». Il parrucchiere più famoso d'Italia ha sempre detto che la separazione dalla ex compagna e la battaglia legale per vedere la figlia, gli hanno portato molto stress, motivo per cui è dimagrito visibilmente.

Federico Fashion Style è sempre in viaggio: il parrucchiere, infatti, possiede molti saloni sparsi per tutta l'Italia e proprio per questo è costretto a viaggiare molto. Parlando con i suoi follower, ha chiarito, però, che preferisce spostarsi in treno piuttosto che utilizzare l'aereo.