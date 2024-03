Rocco Casalino, insulti dal «re delle bancarelle» Augusto Proietti: «Miserabile, gay, pezzo di m....»

Un attacco omofobo, insulti a più non posso, parolacce. Li ha rivolti in un video sui social Augusto Proietti, il «re delle bancarelle di Roma» a Rocco Casalino, ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Colpevole, a dire di Proietti, di aver fatto spostare i banchi da Piazzale Flaminio.

Gli insulti omofobi a Rocco Casalino

«Oggi ci hanno fatto la multa a Piazzale Flaminio per due metri quadri di banco perché Casalino, quel miserabile di Casalino, perché non si può dire che è f...

Le reazioni

Immediata la solidarietà del M5S a Casalino: «Sollecitiamo la Giunta capitolina e tutte le forze politiche a condannare con fermezza e chiarezza tali comportamenti. Non è tollerabile che il rispetto della legalità venga messa in discussione o barattata per un pugno di voti. Tutta la nostra comunità esprime piena solidarietà al presidente Conte e Rocco Casalino per questa squallida aggressione verbale». Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha detto di aver telefonato «Casalino per esprimergli la mia solidarietà e quella dell'amministrazione capitolina, per gli insulti e le gravi minacce che ha ricevuto. Si tratta di un episodio inaccettabile: questa giunta si batte da sempre per la legalità e non può tollerare che accadano episodi simili in città. Proseguiremo con determinazione il lavoro per ripristinare decoro e rispetto delle regole a Piazzale Flaminio». Sulla stessa scia i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi hanno espresso a Casalino solidarietà e sostegno per la «vile e squallida» aggressione omofoba «subita da un personaggio violento e deprecabile. Siamo letteralmente sconcertati per l'inaudita e intollerabile violenza verbale usata da Augusto Proietti, il ras degli ambulanti condannato per associazione a delinquere e per vari reati finalizzati al monopolio del commercio su strada».