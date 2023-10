Teresa organizza un rapporto a tre per il compleanno del marito, poi l'imprevisto: «Ho chiesto il divorzio»

La sessualità, in questa epoca in cui si sono abbandonati molti preconcetti e molte inibizioni, può rappresentare uno stato in continuo mutamento: non bisogna dare per scontato nulla. È ciò che ha imparato Teresa Rose, dell'Oregon, che ha divorziato da suo marito per colpa... di un rapporto sessuale a tre. Proprio così: dopo questa esperienza, Theresa ha capito di essere attratta dalle donne e di provare indifferenza nei confronti di suo marito.

Una volta raggiunta questa consapevolezza, Teresa Rose ha deciso di cambiare vita: ha divorziato da suo marito e ha cominciato a vivere liberamente questo nuovo aspetto della sua sessualità. Come riporta il Daily Mail, suo marito non ha accettato di buon grado la separazione, ma adesso il peggio è passato: Theresa vive serenamente con una donna, e la coppia sta crescendo insieme i suoi due figli.

Teresa Rose ha sempre sentito di non essere pienamente soddisfatta del rapporto con suo marito, senza riuscire a definire con chiarezza il motivo.

La risposta è arrivata nel 2020, quando la coppia ha deciso di ravvivare la vita coniugale con una notte di sesso a 3 con un'altra donna. Da quel momento, tutto è cambiato: Teresa Rose ha capito che il suo era un matrimonio emotivamente superficiale, e che si sentiva molto più attratta dall'altra donna.

Teresa, nata e cresciuta in un ambiente cattolico, aveva sempre represso quel lato della sua sessualità, fino a quando non è riuscita più a negarsi la felicità. Come ha raccontato successivamente, «Fin da piccola, mi hanno sempre detto che le persone gay vanno all'inferno».

Alla luce di questo cambiamento profondo, Teresa ha deciso di divoriziare da suo marito, per il bene di entrambi. Comprensibilmente, il marito di Teresa non ha accolto la notizia con entusiasmo: «Non l'ha presa bene, è diventato piuttosto perfido. Ha fatto sì che i miei genitori mi ostracizzassero, mi ha allontanata dagli amici».

La prima fase del divorzio, quindi, non è stata facile per Teresa, emarginata da parenti e amici. Dopo tre settimane, però, ha incontrato Jacqui Mettle, ed è scattata subito la fatidica scintilla: le 2 si sono sposate, si sono trasferite e stanno crescendo insieme i 2 figli di Rose.

Teresa ha raccontato: «Jacqui mi ha salvato la vita. Stiamo bene insieme, vivo la vita che ho sempre sognato». Teresa Rose ha interrotto qualsiasi forma di comunicazione con la sua famiglia, e adesso si dichiara atea. Insieme a Jacqui Mettle, gestisce un segutissimo account su TikTok, Raising2Activists, che ha più di 100.000 follower: nei loro video, mostrano la loro vita di coppia e il modo in cui crescono i 2 figli di Rose. «Finalmente sono libera di vivere in modo autentico», ha chiosato. Omnia vincit amor.