La sposa convola a nuove nozze, il fratello: «Non ho intenzione di comprarle un regalo». E la motivazione trova tutti d'accordo

Quando a sposarsi è una sorella o un fratello è sempre una grande emozione. A volte, è una gioia più grande di quella che si potrebbe provare per se stessi. Condividere un momento del genere con un membro della famiglia, da spettatore e non da protagonista, ti dà modo di capire a 360 gradi l'esperienza delle nozze, l'emozione degli sposi, il ricevimento e i festeggiamenti. Ma se tua sorella si sposa e tu decidessi di non farle un regalo, come la prenderebbe la tua famiglia? Ecco quanto ha denunciato un uomo, che sostiene di non voler fare un dono alla sorella nel giorno così importante per la sua vita e la motivazione trova tutti d'accordo: ecco di cosa si tratta.

L'uomo, rivolgendosi agli utenti sul forum Reddit ha detto: «Due anni fa, mia sorella ha sposato il suo amore del liceo dopo che erano stati insieme per circa otto anni.

Per il loro matrimonio, ho comprato loro un divano piuttosto costoso (7.600 dollari, circa 7.300 euro) perché era nella loro lista di nozze rivolta ai parenti più stretti. Allora rimase assolutamente sbalordita dal regalo e disse che era il migliore che avesse ricevuto. Tuttavia, hanno divorziato circa sei mesi dopo e non ho ancora idea del perché».

Il fratello della sposa ha spiegato che, dopo un anno di separazione tra i due, la sorella ha deciso di risposarsi con lo stesso uomo con cui aveva divorziato, dopo averci fatto pace: «Vogliono rifarlo in chiesa, con una grande cerimonia, come la prima volta. Non ho nulla in contrario, ma oggi ha inviato a me e alla mia famiglia un'altra lista dei desideri per questo matrimonio». Già a questo punto della storia, sarebbe chiarissimo il perché della scelta dell'uomo. Ma ha poi continuato: «Poiché il mio regalo costava 10 volte in più di quelli ricevuti nella media, l'ho informata che non ne avrebbe ricevuto un altro a meno che non si tratti di una carta regalo da circa 100 dollari, pari a 95 euro».