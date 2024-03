Stati Uniti, Lawson Spolansky scopre che il suo miglior amico è un attore assunto dalla zia

Lawson Spolansky, un adolescente di 15 anni conosciuto su Tiktok, ha rivelato di avere «il cuore spezzato» dopo aver scoperto che il migliore amico che aveva da 10 anni era in realtà un attore assunto dalla zia, secondo quanto racconta The Mirror.

Nel video, intitolato «Sono finalmente pronto a condividere questa storia orribile», Lawson racconta che tutto è iniziato nel 2012, quando aveva solo cinque anni.

Un giorno, sua zia disse a Lawson che «doveva diventare un uomo migliore». Dopo alcuni giorni da questa conversazione, il piccolo è caduto e si è infortunato il ginocchio mentre giocava in un parco. In quel momento, un altro bambino si è avvicinato a lui e lo ha prese in giro mentre piangeva.

Quando, poi, è iniziato il nuovo trimestre scolastico, Lawson si è reso conto che quel bambino, Dexter, era nella sua classe e sono diventati compagni di banco.

Da quel momento in poi hanno iniziato a stringere un forte legame e il giovane ha cominciato anche ad andare meglio a scuola.

Nel 2018, Dexter ha proposto a Lawson di fare un viaggio a Parigi, in Spagna e in California con lui. «Sono rimasto scioccato, ho pensato che fosse pazzesco», ha raccontato Spolansky. Salvo, poi, ripensarci, poiché Lawson aveva dei problemi di salute. Quando il TikToker ha raccontato a suo padre cosa era successo, il padre lo ha rassicurato dicendo che cose del genere succedono e che «la vita sorprende». Il giorno successivo, però l'uomo ha mostato al ragazzo una foto su Instagram di Dexter in vacanza a Hollywood.

La vita è andata avanti e anni dopo, nel 2021, è stata la volta in cui Lawson ha scoperto la vera storia della sua amicizia con Dexter. Lawson ha scoperto, infatti, che sua zia aveva assunto Dexter, che era un attore, e che doveva interpretare il ruolo del migliore amico.

«Non ho mai sperimentato la vera amicizia, quindi grazie, zia Jekka», prima di aggiungere: «Non so cosa fare adesso», rivela il giovane.