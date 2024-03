Stati Uniti, famiglia portoghese in vacanza investita e sterminata alla fermata dell'autobus

Un'anziana automobilista è stata arrestata a San Francisco, negli Stati Uniti, per aver investito mortalmente una famiglia portoghese.

Secondo la stampa nordamericana, Matilde Moncada Ramos Pinto, portoghese di 38 anni, Diego Cardoso de Oliveira, brasiliano di 40 anni, e uno dei loro due figli, Joaquin Ramos Pinto de Oliveira, di circa un anno e mezzo, sono morti mentre si trovavano alla fermata dell'autobus. L'unico sopravvissuto è il secondogenito, neonato di due mesi.

Il piccolo è stato portato in ospedale con ferite gravi, secondo quanto riportato da una fonte della polizia, citata da CBS News.

Mary Fong Lau, 78 anni, è stata arrestata lunedì per omicidio stradale, guida negligente, guida negligente con lesioni, guida contromano e guida oltre il limite legale. La famiglia sarebbe andata in autobus allo zoo di San Francisco, per festeggiare l'anniversario di matrimonio della coppia. La donna è stata trasportata viva all'ospedale, ma è stata dichiarata morta poco dopo l'arrivo.